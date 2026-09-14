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Наш район Южнопортовый

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Старшее поколение пригласили на улицу Трофимова заняться пинг-понгом

Библиотека №121 на улице Трофимова приглашает участников проекта «Московское долголетие» на занятия по настольному теннису.

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