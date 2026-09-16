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EU invites Canada to become its first 'associate member'

European Commission President Ursula von der Leyen extended the offer of "associate membership" of the European Union to Canada in a landmark speech.

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