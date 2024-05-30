БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Военная помощь Украине и последствия для сухопутных войск Франции

Военная помощь Украине и последствия для сухопутных войск Франции

Один из колесных танков AMX-10RC, попавших на Украину. Вероятно, эта машина была уничтожена во время "контрнаступа" 2023 г.

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