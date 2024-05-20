Первые итоги ужесточения мобилизации: на Украине участились нападения на сотрудников военкоматов

На Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который направлен на достижение требуемых показателей численности войск за счёт принудительной мобилизации гражданского населения, которое этим же законом лишено почти всех гражданских прав.
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