Зампред ГД Толстой: признание Западом итогов выборов не имеет значения для РФ

Признание Западом итогов выборов депутатов Госдумы для России не имеет никакого значения. Об этом заявил заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, его слова привело РИА «Новости» .
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