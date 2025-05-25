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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в РПЛ: «С весны сможем принимать матчи на своем стадионе, надеемся»

Черно-белые заняли второе место в Мелбет Первой лиге и спустя два года вернулись в Мир РПЛ. «На следующий сезон у нас «Арена Химки» заявлена в качестве основной.

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