Ульянов: удары по АЭС в Иране могут привести к катастрофическим последствиям

Удары по иранской атомной электростанции (АЭС) в Бушере могут вызвать катастрофические последствия. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил на своей странице в социальной сети X.
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