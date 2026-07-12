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Газета.ру

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Ульянов: удары по АЭС в Иране могут привести к катастрофическим последствиям

Ульянов: удары по АЭС в Иране могут привести к катастрофическим последствиям

Удары по иранской атомной электростанции (АЭС) в Бушере могут вызвать катастрофические последствия. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил на своей странице в социальной сети X.

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