Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 541 подписчик

Диана Караман: Коммунисты Молдавии отвергли диалог с Тофаном

Диана Караман: Коммунисты Молдавии отвергли диалог с Тофаном

Коммунистическая партия Молдавии под руководством Дианы Караман отказалась участвовать в переговорах о назначении Василия Тофана на пост премьера, ссылаясь на отсутствие проектной программы и списка министров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии