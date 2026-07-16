Диана Караман: Коммунисты Молдавии отвергли диалог с Тофаном

Коммунистическая партия Молдавии под руководством Дианы Караман отказалась участвовать в переговорах о назначении Василия Тофана на пост премьера, ссылаясь на отсутствие проектной программы и списка министров.
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