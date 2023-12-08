В Москве запустили производство светодиодов для освещения

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что в столице запустили крупносерийное производство светодиодов для наружного и внутреннего освещения.
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