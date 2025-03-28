МВД по Республике Татарстан предупреждает: мошенники начали представляться сотрудниками домофонных компаний

Гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные.
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