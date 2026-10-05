Правительство утвердило основания для отзыва лицензий у продавцов табака

С марта 2027 года торговые точки смогут потерять лицензию на продажу сигарет за продажу табака детям или неоднократные нарушения.
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