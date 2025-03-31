Ульянов: Запад не воспринял слова Путина в Мюнхене, и теперь виден результат

ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA Западная аудитория не восприняла речь российского лидера Владимира Путина о прекращении игнорирования интересов России, которую президент произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
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