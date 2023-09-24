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«Индиана» подпишет Джордана Белла

«Индиана» подпишет негарантированное соглашение с чемпионом НБА-2018 Джорданом Беллом (28 лет, 203 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

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