Депортация российского журналиста из Черногории вызвала международный резонанс

Российский журналист Михаил Звинчук, создатель Telegram-канала «Рыбарь», вместе с супругой Валерией и тремя коллегами был задержан в черногорском городе Рисан 9 октября.
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