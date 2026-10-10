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Регионы России

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Депортация российского журналиста из Черногории вызвала международный резонанс

Депортация российского журналиста из Черногории вызвала международный резонанс

Российский журналист Михаил Звинчук, создатель Telegram-канала «Рыбарь», вместе с супругой Валерией и тремя коллегами был задержан в черногорском городе Рисан 9 октября.

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