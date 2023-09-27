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За рулем

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Повысятся или понизятся? Эксперт дал прогноз по розничному рынку топлива

Повысятся или понизятся? Эксперт дал прогноз по розничному рынку топлива

С 21 сентября в России для нефтяных компаний ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. На розничном рынке пока это никак не сказалось, а эксперты спорят, сможем ли мы когда-то заправляться дешевле или ничего хорошего ждать уже не стоит.

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