Повысятся или понизятся? Эксперт дал прогноз по розничному рынку топлива

С 21 сентября в России для нефтяных компаний ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. На розничном рынке пока это никак не сказалось, а эксперты спорят, сможем ли мы когда-то заправляться дешевле или ничего хорошего ждать уже не стоит.