Воспитывая победителей: интервью с лучшими тренерами Крыма

За медалями и кубками всегда стоят люди, чьи фамилии редко оказываются на первых полосах. Они приходят в зал раньше всех и уходят последними, знают цену победам и давно научились переживать чужие поражения тяжелее собственных.
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