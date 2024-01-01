Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что обстрелы с украинской стороны гражданских объектов Донецка в новогоднюю ночь являются поступком «террористического зверья».
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