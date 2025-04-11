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На тему закрытия ВЧК-ОГПУ

На тему закрытия ВЧК-ОГПУ

На тему закрытия ВЧК-ОГПУ. 1. Никакой "свободы слова" и "свободы мнений" в интернете уже достаточно давно не существует.

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