Социальную пенсию пожилым, инвалидам I, II и III групп в России с 1 апреля проиндексируют на 7,5% Ирэн ОрлонскаяСоциальное пособие – это вид государственной помощи для граждан, находящихся в состоянии нетрудоспособности, которое выплачивается при определенных условиях.