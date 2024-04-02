Социальную пенсию пожилым, инвалидам I, II и III групп в России с 1 апреля проиндексируют на 7,5% Ирэн ОрлонскаяСоциальное пособие – это вид государственной помощи для граждан, находящихся в состоянии нетрудоспособности, которое выплачивается при определенных условиях.
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