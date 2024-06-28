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Крупнейшая федеральная корпорация инвестирует в ДВ 2,7 миллиарда рублей

Крупнейшая федеральная корпорация инвестирует в ДВ 2,7 миллиарда рублей

Крупные корпорации продолжают двигаться в направлении Дальнего Востока, видя перспективы развития. Российская компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» (ТН), входящая в пятерку крупнейших европейских производителей гидроизоляционных материалов, вложила 2,7 миллиона рублей в реализацию производства здесь, и в будущем планируют инвестировать минимум в два раза больше.

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