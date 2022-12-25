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Два слова о склонении географических названий

Два слова о склонении географических названий

﻿﻿Что не так со склонением топонимов? Каждый из них необходимо рассматривать отдельно, так как существует несколько категорий топонимов.

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