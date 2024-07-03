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Сцены на грани приличия

Сцены на грани приличия

Картины Франсуа Буше современники называли зеркалом, отражающим французскую придворную жизнь. Он был любимым художником Людовика XV и его фаворитки маркизы де Помпадур, но позже его критиковали за «легкомысленность и фривольность».

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