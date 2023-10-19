Мартин Гернат: «В Швейцарии хоккей больше похож на АХЛ, игра жесткая, много бывших энхаэловцев. В КХЛ уровень игры выше»

В сезоне-2022/23 защитник выступал за «Лозанну». – Что скажете, КХЛ жестче той же Швейцарии или примерно один уровень? – Хоккей здесь быстрее, не так много команд играет в жесткий силовой хоккей по сравнению со Швейцарией.