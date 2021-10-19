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В Бурятии дети в трудной жизненной ситуации приняли участие в республиканском флешмобе «Счастливое детство»

В Бурятии дети в трудной жизненной ситуации приняли участие в республиканском флешмобе «Счастливое детство»

Сотрудники Управления ОДУУП и ПДН МВД Бурятии совместно с работниками Министерства образования и науки республики, а также Ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта региона провели республиканский флешмоб «Счастливое детство».

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