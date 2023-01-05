США довели до рекорда выдачу студенческих виз индийцам в 2022 году

Около 125 тыс. студенческих виз выдало посольство США в Индии гражданам этой страны в 2022 году, это наибольшее количество за все время, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает 5 января газета Hindustan Times.
Около 125 тыс. студенческих виз выдало посольство США в Индии гражданам этой страны в 2022 году, это наибольшее количество за все время, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает 5 января газета Hindustan Times.
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