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Царьград

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Два взрыва погремели на танкере Seajewel. Подозрение пало на элитных бойцов

Два взрыва погремели на танкере Seajewel. Подозрение пало на элитных бойцов

Два взрыва прогремели на танкере Seajewel у побережья итальянской Савоны. В итоге, по данным газеты Fatto Quotidiano, на корпусе внутрь погнуло металлические листы.

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