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Газета.ру

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Губерниев о работе Валиевой ведущей: надо брать пример с Загитовой, она лучшая

Губерниев о работе Валиевой ведущей: надо брать пример с Загитовой, она лучшая

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что фигуристка Камила Валиева получила работу на Первом канале, и заявил, что она должна брать пример с олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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