"Я высоко оцениваю все достижения, которые происходят сейчас в Китае" -- сенатор РФ

Москва, 28 сентября /Синьхуа/ -- "Я высоко оцениваю все достижения, которые происходят сейчас в Китае", -- заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская в интервью Синьхуа в преддверии 75-летия образования КНР и 75-летия установления китайско-российских дипломатических отношений.