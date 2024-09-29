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Китай

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"Я высоко оцениваю все достижения, которые происходят сейчас в Китае" -- сенатор РФ

Москва, 28 сентября /Синьхуа/ -- "Я высоко оцениваю все достижения, которые происходят сейчас в Китае", -- заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская в интервью Синьхуа в преддверии 75-летия образования КНР и 75-летия установления китайско-российских дипломатических отношений.

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