В кабмине обсудили льготы для бизнеса за защиту предприятий

Государство решило пересчитать экономику безопасности. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел закрытое совещание, на котором предложили радикальную меру: снизить налоги для заводов и компаний, которые тратятся на собственную защиту.
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