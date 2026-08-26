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Мировое обозрение

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В кабмине обсудили льготы для бизнеса за защиту предприятий

В кабмине обсудили льготы для бизнеса за защиту предприятий

Государство решило пересчитать экономику безопасности. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел закрытое совещание, на котором предложили радикальную меру: снизить налоги для заводов и компаний, которые тратятся на собственную защиту.

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