Сальдо: власти Херсона не организовали помощь жителям Корабела

Губернатор Херсона Владимир Сальдо заявил, что власти города, назначенные Киевом, фактически не оказывают обещанную помощь жителям микрорайона Корабел.
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