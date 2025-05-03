📹❗️22-я артиллерийская дивизия Командования стратегических сил СВ Пакистана провел демонстративный пуск баллистической ракеты Abdali дальностью до 180 км.
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📹❗️22-я артиллерийская дивизия Командования стратегических сил СВ Пакистана провел демонстративный пуск баллистической ракеты Abdali дальностью до 180 км.