Представитель ЦАХАЛ Уколова допустила расширение операции на юг Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию против движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Однако военные действия могут распространиться и на другие районы анклава, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова.
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