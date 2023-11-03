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Представитель ЦАХАЛ Уколова допустила расширение операции на юг Газы

Представитель ЦАХАЛ Уколова допустила расширение операции на юг Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию против движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Однако военные действия могут распространиться и на другие районы анклава, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова.

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