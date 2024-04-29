Полянский обвинил США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

США стремятся к глобальной диктатуре в цифровой сфере, намереваясь ограничить способность других стран мира распространить свой суверенитет на цифровой мир, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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