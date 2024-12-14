Расчеты «Урагана» уничтожили позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на расстоянии до 35 километров.
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