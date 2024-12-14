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Расчеты «Урагана» уничтожили позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты «Урагана» уничтожили позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на расстоянии до 35 километров.

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