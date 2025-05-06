Конаковских телезрителей и радиослушателей предупреждают о перерывах в эфире из-за профилактических работ

6 и 14 мая в Конаковском округе возможны перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм в связи с выполнением плановых профилактических работ на объектах филиала РТРС «Тверской ОРТПЦ» РТС «Новозавидовский», РТС «Конаково».
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