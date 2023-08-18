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«Голден Стэйт» в новом сезоне НБА чаще других команд будут показывать по национальному телевидению – 29 матчей

«Голден Стэйт» по плану должен стать лидером нового сезона НБА по количеству показов по национальному телевидению США.

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