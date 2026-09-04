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Morgan Stanley выбрал Accor и IAG лучшими в секторе туризма

Morgan Stanley выбрал Accor и IAG лучшими в секторе туризма

Morgan Stanley включил Accor и IAG в число своих главных ставок в европейском секторе туризма и отдыха, при этом Accor был повышен в рейтинге, а IAG сохранил статус одной из ключевых бумаг аналитиков.

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