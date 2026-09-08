Дмитриев назвал предсказуемыми «чудеса» голосования по почте в Германии

Предсказуемыми «чудесами» голосования по почте назвал выборы в парламент земли Саксония-Анхальт в Германии спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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