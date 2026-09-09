Убивает без боли: врачи назвали скрытый признак атеросклероза

Почему каждый второй узнаёт о смертельной угрозе слишком поздно и какие анализы необходимо сдать людям старше 35 лет.
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