Зачем простили Настю Ивлееву?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Сергей С
угу,откажется от того,что привело её к успеху))
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15 час.
sss
на экране должны быть либо талантливые либо красивые. эта пересушенная бройлерная курица ни то ни другое....
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15 час.
Николай Гончаров
Это дерьмо. И оно снова всплывает.
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15 час.

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