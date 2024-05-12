Руслан Бах Ивлеева дала Эксклюзивное интервью после «голой вечеринки» в декабре 2023 года не очень популярному каналу, который вмиг стал знаменит и собрал 1.
Зачем простили Настю Ивлееву?
Комментарии
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Сергей С
угу,откажется от того,что привело её к успеху))
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15 час.
sss
на экране должны быть либо талантливые либо красивые. эта пересушенная бройлерная курица ни то ни другое....
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15 час.
Николай Гончаров
Это дерьмо. И оно снова всплывает.
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15 час.
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