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Мировое обозрение

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Один кубометр Луны — и можно найти следы чужой цивилизации: учёные предложили новый способ поиска пришельцев

Один кубометр Луны — и можно найти следы чужой цивилизации: учёные предложили новый способ поиска пришельцев

Поиски внеземных цивилизаций десятилетиями сводились к прослушиванию космоса в радиодиапазоне — человечество вслушивалось в шум звёзд в надежде уловить осмысленный сигнал.

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