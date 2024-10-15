Раскрыт ущерб по делу о космических контрактах Минобороны России

Следователи выяснили, что совладелец «Радиоавтоматики» Владимир Иванов при заключении контрактов с Минобороны России о поставках электронных компонентов для космической отрасли завысил стоимости работ на 118 миллионов рублей.
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