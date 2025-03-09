Рязанский бизнес-омбудсмен высказался о резком повышении госпошлин

В конце 2024 года госпошлина для юрлиц взлетела с 6 тысяч до 100 тысяч рублей, в судах общей юрисдикции, где суммы спора варьируются от 3 до 8 млн рублей, госпошлина составит 45 тысяч рублей и плюс 0,7% от суммы, если она превышает 3 млн рублей.