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Несекретные материалы

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Развод по орбитам: в чем подоплёка утверждений о российском ядерном оружии в космосе

Развод по орбитам: в чем подоплёка утверждений о российском ядерном оружии в космосе

14 февраля, аккурат в день срыва очередного голосования в Конгрессе по военной помощи Украине и Израилю, американская пресса, со ссылкой на «осведомлённые источники», разродилась сенсацией: Россия якобы готовится вывести на орбиту Земли некие носители ядерного оружия.

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