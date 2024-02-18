Развод по орбитам: в чем подоплёка утверждений о российском ядерном оружии в космосе

14 февраля, аккурат в день срыва очередного голосования в Конгрессе по военной помощи Украине и Израилю, американская пресса, со ссылкой на «осведомлённые источники», разродилась сенсацией: Россия якобы готовится вывести на орбиту Земли некие носители ядерного оружия.
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