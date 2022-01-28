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Эксперт Галактионов предрёк коррекцию цен на нефть на следующей неделе

Эксперт Галактионов предрёк коррекцию цен на нефть на следующей неделе

Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов заявил, что на следующей недели стоимость нефти будет скорректирована, так как геополитическая напряжённость в Восточной Европе и Персидском заливе перестанет поддерживать цены.

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