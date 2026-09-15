США официально признали размещение оружия на орбите

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 14 сентября министр ВВС США Трой Мейнк, выступая на ежегодной конференции Ассоциации ВВС и Космических сил, заявил: «Соединённые Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединённые вооружённые силы от враждебных действий противников».
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