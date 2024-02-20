Освободивший Авдос генерал ответил на главный вопрос: "Война надолго?"

Гарибян Сусанна

Сидя дома укомпа легко рассуждать о том, в чём не имеешь ни малейшего представления. Война это дело мужчин и лучшие из ник, такие как Андрей Николаевич воюют вместе с нашими настоящими патриотами и бьют фашистскую гадину. Бог им в помощь. Относительно того, что нужно было начать войну в 2014 году, а чем бы мы воевали, армии фактически не было. Было много генералов и полковников, которые пороха и не нюхали. Были мальчишки, которых призывали на срочную службу на один год, они не все даже успели в армии пострелять, убирали территории частей и т.д. Да и народ был всё ещё занят выживанием и не верил власти. Путин умный политик, он вначале подготовил то, чем воевать и тех с кем воевать и сделал так, чтобы народ поверил ему и поддержал. Была и ещё одна причина о которой мы стесняемся говорить, надоело нашим мужикам безденежье и хамство чиновничьей братии, а тут враг у ворот, есть где силы приложить. Верховный позвал на бой, обещал достойную зарплату и поддержку семьям, которая была им очень кстати. Решили идти, а там, как Бог даст, и пошли добровольцами, военкоматы были загружены до предела. Навыки были, все они из старшего поколения служили по настоящему, за плечами у многих Афган, Чечня. А по новому учились воевать во время боёв, и научились, ещё как воюют. И прикрывают собой молодое поколение, чтобы Россия людьми богатела. И что не так сделал Путин? Всем нам хочется, чтобы скорее закончилось СВО, которое превратилось в войну с Западом и Америкой. Чтобы вернулись домой герои войны. А для этого нужно верить Верховному и боевым командирам и не нести ерунды в интернете. А бойцам и командирам все мы желаем удачи в святом деле Защите Отечества. И благодарим командующего за грамотные действия, которые сохранили жизнь нашим воинам. Спасибо, Андрей Николаевич! Удачи вам во всём!