А так выглядит вестибюль станции метро «Горный институт» снаружи. Все в духе приближающегося праздника.
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А так выглядит вестибюль станции метро «Горный институт» снаружи. Все в духе приближающегося праздника.