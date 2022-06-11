Путин рассказал народу, что в России нулевая инфляция. Почему тогда цены в магазинах продолжают расти?

Вряд ли кто-то из наших сограждан сомневается в том, что российское начальство живет в совершенно иной, отличной от народной реальности, которая создана множеством отчетов, аналитических заметок и прочих донесений, созданных их подчиненными.
Вряд ли кто-то из наших сограждан сомневается в том, что российское начальство живет в совершенно иной, отличной от народной реальности, которая создана множеством отчетов, аналитических заметок и прочих донесений, созданных их подчиненными.
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