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  • W357 Ц753W357
    Вот это мало вероятно что-бы снизили цены на топливо в России если на что-то подняли цены то уже не снижают .У России появилис...
  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Путин рассказал народу, что в России нулевая инфляция. Почему тогда цены в магазинах продолжают расти?

Вряд ли кто-то из наших сограждан сомневается в том, что российское начальство живет в совершенно иной, отличной от народной реальности, которая создана множеством отчетов, аналитических заметок и прочих донесений, созданных их подчиненными.

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