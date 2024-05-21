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Технологии помогают банкам разрабатывать решения под запрос бизнеса

Технологии помогают банкам разрабатывать решения под запрос бизнеса

В современном мире банки выходят за рамки простых поставщиков финансирования и расчетных услуг. Трансформация в сторону комплексных решений, основанных на передовых технологиях, становится ключевым фактором конкурентоспособности.

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